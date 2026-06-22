Kalisz. Sanepid rusza z kontrolą kąpieliska w Brzezinach

Sezon kąpieliskowy zaplanowano od 1 lipca do 31 sierpnia. Zanim kąpielisko zostanie otwarte, najpierw należy wykonać odpowiednie badania wody.

22 czerwca zawsze pobieramy te próbki przed sezonem kąpieliskowym. Na minimum musi być zachowane 10 dni przed otwarciem tego kąpieliska. Później w trakcie sezonu będą pobierane trzy próbki i to będą dwie próbki w lipcu, jedna próbka w sierpniu – mówi nam Bartosz Kliber, Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Sanepidzie w Kaliszu.

W wodzie badane są przede wszystkim dwa parametry to enterokoki i escherichia coli. Ale nie tylko.

Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład albo nie występują glony w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdza jaka jest przezroczystość tej wody. Czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na jakość wody wpływać – dodaje Bartosz Kliber.

Kąpielisko w Brzezinach zlokalizowane jest tuż przy lesie nad jednym ze stawów w dolinie Pokrzywnicy. Powierzchnia zbiornika wynosi 2,5 ha, a średnia głębokość 1,5 metra. Kąpielisko posiada plażę o długości 32 metrów, 2 boiska do siatkówki plażowej, kort tenisowy, siłownie plenerową, plac zabaw oraz przebieralnie.