To będzie największe plenerowe Śniadanie Wielkanocne w Kaliszu

Trwają przygotowania do największego Śniadania Wielkanocnego w Kaliszu. Organizuje je Fundacja CHOPS. Na stole pojawią się tradycyjne wielkanocne potrawy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą z nami usiąść. To jest po raz kolejny wspólny stół. To jest miejsce relacji, spotkania, przełamywania barier, łamania wszelkich stereotypów, więc wierzymy głęboko w to, że to się uda. Spodziewamy się około 500 osób. Na tyle się szykujemy – mówi Roman Żarnecki, szef Fundacji CHOPS.
Osoby, które chcą zasiąść do wspólnego stołu i otrzymać paczkę żywnościową proszone są o zgłoszenie się po bezpłatne zaproszenie do Fundacji CHOPS pod nr tel. 729 846 415. Organizacja tego przedsięwzięcia to ogromne wyzwanie. Dlatego każda para rąk się przyda.
Potrzebujemy młodych, ambitnych, fajnych ludzi, którzy będą z nami pomagać innym. Jest dużo pracy przed samym wydarzeniem. My musimy te stoły przewieźć, rozłożyć, rozłożyć namioty. To jest naprawdę dużo ciężkiej pracy. I tutaj 80 procent wolontariuszy mamy w wieku 60 +, 70 +. Potrzebujemy też żywność, bo to wszystko, co jest wydane, trzeba najpierw zebrać – dodaje Rafał Jakubowski, wolontariusz Fundacji CHOPS.