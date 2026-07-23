Studenci Uniwersytetu Kaliskiego będą mogli zaliczyć praktyki … na pielgrzymce

Uczestniczyłem w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę kilkanaście razy, z czego trzy razy będąc już dyplomowanym lekarzem w służbach medycznych. Wiem doskonale, jak ważne jest wsparcie medyczne pielgrzymów. Mam również świadomość, że dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego będzie to interesujące doświadczenie, dlatego zachęcam chętnych do zgłaszania się – mówi prof. Wojtyła.