Studenci Uniwersytetu Kaliskiego będą mogli zaliczyć praktyki … na pielgrzymce

Chodzi przede wszystkim o studentów kierunków medycznych – lekarskiego, pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego. Rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła uważa, że to może być ciekawe doświadczenie dla studentów.
Uczestniczyłem w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę kilkanaście razy, z czego trzy razy będąc już dyplomowanym lekarzem w służbach medycznych. Wiem doskonale, jak ważne jest wsparcie medyczne pielgrzymów. Mam również świadomość, że dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego będzie to interesujące doświadczenie, dlatego zachęcam chętnych do zgłaszania się – mówi prof. Wojtyła.
Studenci mogą się zgłaszać. Kaliska pielgrzymka wyruszy 9 sierpnia.