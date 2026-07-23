Studenci Uniwersytetu Kaliskiego będą mogli zaliczyć praktyki … na pielgrzymce

Marta Rajewska
2026-07-23 8:40

Studenci Uniwersytetu Kaliskiego będą mogli zaliczyć część praktyk zawodowych, wspierając służby medyczne podczas Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Uniwersytet Kaliski
Autor: mraj/ Archiwum prywatne Uniwersytet Kaliski

Chodzi przede wszystkim o studentów kierunków medycznych – lekarskiego, pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego. Rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła uważa, że to może być ciekawe doświadczenie dla studentów.

Uczestniczyłem w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę kilkanaście razy, z czego trzy razy będąc już dyplomowanym lekarzem w służbach medycznych. Wiem doskonale, jak ważne jest wsparcie medyczne pielgrzymów. Mam również świadomość, że dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego będzie to interesujące doświadczenie, dlatego zachęcam chętnych do zgłaszania się – mówi prof. Wojtyła.

Studenci mogą się zgłaszać. Kaliska pielgrzymka wyruszy 9 sierpnia.

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