Nadchodzą zmiany w Kaliskiej Karcie Mieszkańca

22 lipca w życie wchodzi uchwała Rady Miasta Kalisza z 25 czerwca 2026 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.

Wprowadza ona dwie istotne dla pasażerów nowości. Pierwszą jest przedłużenie do 31 grudnia 2028 roku uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla posiadaczy Kaliskiej Karty Mieszkańca. Druga dotyczy zniesienia obowiązku rejestracji przejazdów podczas wejścia do autobusu. W razie kontroli należy jedynie okazać się ważną Kaliską Kartą Mieszkańca w dowolnej wersji – informuje Urząd Miasta Kalisza.

Inne zmiany obowiązywać będą od 1 sierpnia 2026 roku. Od tego dnia będą przyjmowane wnioski o wydanie wyłącznie mobilnej wersji Kaliskiej Karty Mieszkańca.