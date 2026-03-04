Kalisz. Przed nami 3. Ogólnopolski Festiwal - Podróże w Czasie i Przestrzeni

Marta Rajewska
2026-03-04 11:49

Spotkania z podróżnikami, koncerty, monodramy i wiele innych atrakcji. To wszystko w ramach 3. Ogólnopolskiego Festiwalu - Podróże w Czasie i Przestrzeni, który odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Potrwa od 6 do 8 marca.

Autor: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu / Facebook

To propozycja dla miłośników podróży i nie tylko. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na 3. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu - Podróże w Czasie i Przestrzeni. Wydarzenie potrwa od 6 do 8 marca.

Tematem tegorocznej edycji jest człowiek w skrajnych sytuacjach życiowych i ten temat pokazujemy codziennie z różnej perspektywy. Pierwszego dnia z perspektywy himalaizmu, drugiego dnia ofiar konfliktów zbrojnych, a trzeciego dnia, w związku z tym, że jest to Dzień Kobiet, z perspektywy silnych i odważnych kobiet - mówi Katarzyna Guzowska-Lelental, jedna z organizatorek.

PROGRAM 

PIĄTEK 6 marca 

Sala Konferencyjna  – godz. 16.00 

„Wejdź do wirtualnego świata”

Warsztaty VR, prowadzenie – Jolanta Chowańska-Różańska (Studio Łazienna)

Galeria w Holu – godz. 17.00

„Nirwana”

Wernisaż wystawy fotograficznej i wirtualnej Krystiana Durmana, spotkanie z autorem, poczęstunek

„Himalaje. Dopisz swoją historię” 

Interaktywna instalacja z flag buddyjskich

Sala Studio – godz. 18.00

„Tomek mój wszechświat”

Spotkanie z Anną Solską-Mackiewicz, promocja autorskiej książki „Tomek mój wszechświat. Wspomnienie o Tomku Mackiewiczu”

Sala Widowiskowa – godz. 20.00

„Hibernacja. Historia Tomka Mackiewicza” 

Monodram Krystiana Durmana (Narodowy Teatr Stary w Krakowie) w reż. Beniamina M. Bukowskiego (Teatr Mały Tychy)

SOBOTA 7 marca 

Galeria Centrum  – godz. 16.00 

„Powrót do Syrii”

Wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Moskwy, poczęstunek

Sala Studio – godz. 17.00

„Powrót do Syrii”

Spotkanie z Maciejem Moskwą, promocja autorskich książek

Kino Centrum – godz. 19.00

„Grudzień”

Projekcja filmu dokumentalnego w reż. Grzegorza Paprzyckiego, spotkanie z reżyserem

Kino Centrum – godz. 21.00

„Chopin. Nie boję się ciemności”

Projekcja filmu dokumentalnego w reż. Joanny Kaczmarek

NIEDZIELA 8 marca 

„Babuszki z Czarnobyla”

Spotkanie literackie z Krystianem Machnikiem, promocja autorskiej książki „Ostatni Ludzie Czarnobyla”

Sala Studio – godz. 17.00

„Maryla – ku przestrodze”

Monodram Anny Rozmaniec w reż. Anny Rozmaniec, Agnieszki Mikulskiej i Tomasza Rozmaniec,  spotkanie z Anną Rozmaniec /Teatr Fuzja

Sala Widowiskowa – godz. 19.00

Roksana Vikaluk – „Słowikowa opowieść.  Między końcem a początkiem„

Śpiew ● Elektronika ● Fortepian ● Instrumenty ludowe

