Kalisz. Przed nami 3. Ogólnopolski Festiwal - Podróże w Czasie i Przestrzeni

Marta Rajewska 11:49

Spotkania z podróżnikami, koncerty, monodramy i wiele innych atrakcji. To wszystko w ramach 3. Ogólnopolskiego Festiwalu - Podróże w Czasie i Przestrzeni, który odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Potrwa od 6 do 8 marca.

i Autor: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu / Facebook