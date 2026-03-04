Kalisz. Przed nami 3. Ogólnopolski Festiwal - Podróże w Czasie i Przestrzeni

To propozycja dla miłośników podróży i nie tylko. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na 3. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu - Podróże w Czasie i Przestrzeni. Wydarzenie potrwa od 6 do 8 marca.
Tematem tegorocznej edycji jest człowiek w skrajnych sytuacjach życiowych i ten temat pokazujemy codziennie z różnej perspektywy. Pierwszego dnia z perspektywy himalaizmu, drugiego dnia ofiar konfliktów zbrojnych, a trzeciego dnia, w związku z tym, że jest to Dzień Kobiet, z perspektywy silnych i odważnych kobiet - mówi Katarzyna Guzowska-Lelental, jedna z organizatorek.
PROGRAM
PIĄTEK 6 marca
Sala Konferencyjna – godz. 16.00
„Wejdź do wirtualnego świata”
Warsztaty VR, prowadzenie – Jolanta Chowańska-Różańska (Studio Łazienna)
Galeria w Holu – godz. 17.00
„Nirwana”
Wernisaż wystawy fotograficznej i wirtualnej Krystiana Durmana, spotkanie z autorem, poczęstunek
„Himalaje. Dopisz swoją historię”
Interaktywna instalacja z flag buddyjskich
Sala Studio – godz. 18.00
„Tomek mój wszechświat”
Spotkanie z Anną Solską-Mackiewicz, promocja autorskiej książki „Tomek mój wszechświat. Wspomnienie o Tomku Mackiewiczu”
Sala Widowiskowa – godz. 20.00
„Hibernacja. Historia Tomka Mackiewicza”
Monodram Krystiana Durmana (Narodowy Teatr Stary w Krakowie) w reż. Beniamina M. Bukowskiego (Teatr Mały Tychy)
SOBOTA 7 marca
Galeria Centrum – godz. 16.00
„Powrót do Syrii”
Wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Moskwy, poczęstunek
Sala Studio – godz. 17.00
„Powrót do Syrii”
Spotkanie z Maciejem Moskwą, promocja autorskich książek
Kino Centrum – godz. 19.00
„Grudzień”
Projekcja filmu dokumentalnego w reż. Grzegorza Paprzyckiego, spotkanie z reżyserem
Kino Centrum – godz. 21.00
„Chopin. Nie boję się ciemności”
Projekcja filmu dokumentalnego w reż. Joanny Kaczmarek
NIEDZIELA 8 marca
„Babuszki z Czarnobyla”
Spotkanie literackie z Krystianem Machnikiem, promocja autorskiej książki „Ostatni Ludzie Czarnobyla”
Sala Studio – godz. 17.00
„Maryla – ku przestrodze”
Monodram Anny Rozmaniec w reż. Anny Rozmaniec, Agnieszki Mikulskiej i Tomasza Rozmaniec, spotkanie z Anną Rozmaniec /Teatr Fuzja
Sala Widowiskowa – godz. 19.00
Roksana Vikaluk – „Słowikowa opowieść. Między końcem a początkiem„
Śpiew ● Elektronika ● Fortepian ● Instrumenty ludowe
