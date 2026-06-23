Przed Sądem Rejonowym w Ostrzeszowie zapadł wyrok w sprawie suczki porzuconej ze szczeniakami w lesie

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2025 roku w lesie w Głuszynie w powiecie ostrzeszowskim. Pozostawione na pastwę losu czworonogi, odnalazła kobieta. Gdyby nie szybka pomoc, ta historia mogłaby skończyć się tragicznie.

Ta sprawa była dla nas szczególna. W toku naszych działań udało się ustalić właścicieli zwierząt, a następnie zabezpieczyć kolejne psy przebywające pod ich opieką – mówią przedstawiciele Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Help Animals”.

22 czerwca przed Sądem Rejonowym w Ostrzeszowie zapadł wyrok w tej sprawie.

Sąd uznał oskarżonych za winnych i orzekł: 4 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat, zakaz posiadania zwierząt przez okres 5 lat, przepadek suczki oraz jej szczeniąt, nawiązkę w wysokości 2 000 zł na rzecz Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Help Animals”. – informuje Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „Help Animals”.

Wszystkie te zwierzaki są dziś bezpieczne. Wyrok nie jest prawomocny.