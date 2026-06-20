Kalisz. Fałszował daty ważności artykułów do spożycia i sprzedawał produkty. 59-latek usłyszał zarzuty

Policjanci z Wydziału do Walki z przestępczością ekonomiczną uzyskali informacje ze na jednym z targowisk w Kaliszu sprzedawane są artykuły spożywcze z przerobionymi datami przydatności do spożycia. Kontrola stoiska potwierdziła te informacje.

Podczas przeprowadzonego przez policjantów przeszukania magazynów firmy, zabezpieczono kilkanaście ton artykułów spożywczych m.in. napoje, sery, ciastka, które miały przerobione daty przydatności do spożycia. W sprawie wszczęte zostało śledztwo. 3 zarzuty usłyszał 59 letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat – informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik policji w Kaliszu.

Wobec 59-latka prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid.