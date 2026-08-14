Błyskawiczny reset: Morski piasek, zamki i lasy 25 minut od miasta

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Kalisza. To idealny kierunek na spontaniczną wycieczkę po pracy lub szybki weekendowy relaks.

Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołuchowie – dojedziesz tu w zaledwie około 20 minut , pokonując trasę około 18 km . To jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w regionie, położone tuż obok zabytkowego parku i słynnego zamku. Plażowiczów przyciąga piaszczysta plaża, świetnie zaopatrzona wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz bogata infrastruktura gastronomiczna. Sezon kąpielowy trwa do 23 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:30-18:30.

– dojedziesz tu w zaledwie , pokonując trasę . To jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w regionie, położone tuż obok zabytkowego parku i słynnego zamku. Plażowiczów przyciąga piaszczysta plaża, świetnie zaopatrzona wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz bogata infrastruktura gastronomiczna. Sezon kąpielowy trwa , a Kąpielisko gminne Brzeziny – oddalone o około 25 km , co przekłada się na około 25 minut spokojnej jazdy. Zbiornik usytuowany w malowniczej dolinie rzeki Pokrzywnicy otaczają gęste lasy sosnowe, co gwarantuje wyjątkowy mikroklimat i ciszę. Na miejscu znajdziesz pomost, dwa boiska do siatkówki plażowej, kort tenisowy, siłownię plenerową oraz wydzielone miejsca na grilla. Sezon na brzezińskim kąpielisku zaplanowano do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– oddalone o , co przekłada się na spokojnej jazdy. Zbiornik usytuowany w malowniczej dolinie rzeki Pokrzywnicy otaczają gęste lasy sosnowe, co gwarantuje wyjątkowy mikroklimat i ciszę. Na miejscu znajdziesz pomost, dwa boiska do siatkówki plażowej, kort tenisowy, siłownię plenerową oraz wydzielone miejsca na grilla. Sezon na brzezińskim kąpielisku zaplanowano , a Piaski-Szczygliczka (Ostrów Wielkopolski) – to fantastyczny, tętniący życiem kompleks rekreacyjny oddalony o około 25 km (około 25-30 minut jazdy). Miejsce słynie z kilkusetmetrowej plaży pokrytej prawdziwym, morskim piaskiem oraz mnóstwa atrakcji, takich jak park linowy, wake park, tawerna, ścieżka rowerowa wokół jeziora i place zabaw w kształcie statków. Sezon kąpielowy trwa tutaj do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

Całodniowy wypad nad wodę: Od cichych oaz po baseny ze skoczniami

Jeśli masz nieco więcej czasu i chcesz odkryć nowe, malownicze zakątki, te kąpieliska będą strzałem w dziesiątkę na jednodniowy reset.

Zbiornik wodny Kąpielka w miejscowości Pogrzybów – dojazd zajmie Ci około 35 minut przy odległości około 30 km . To przytulne i bezpieczne miejsce z kameralną, piaszczystą plażą, rewelacyjne dla rodzin z dziećmi. Na miejscu dostępne są przebieralnie, toalety, strefa rekreacyjna oraz wyznaczone miejsca na ognisko i grill. Sezon kąpielowy trwa tu do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

– dojazd zajmie Ci przy odległości . To przytulne i bezpieczne miejsce z kameralną, piaszczystą plażą, rewelacyjne dla rodzin z dziećmi. Na miejscu dostępne są przebieralnie, toalety, strefa rekreacyjna oraz wyznaczone miejsca na ognisko i grill. Sezon kąpielowy trwa tu , a Szperek (Antonin) – ten malowniczy staw położony jest około 38 km od Kalisza, a podróż auta zajmie około 35-40 minut . Otoczony gęstymi lasami Doliny Baryczy zbiornik kusi unikalnym mikroklimatem, piaszczystą plażą oraz bliskością historycznego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów. Ośrodek oferuje wypożyczalnię rowerów wodnych, bazę gastronomiczną serwującą lokalnego karpia oraz świetne warunki do pieszych wycieczek po rezerwacie Wydymacz. Sezon trwa do 30 sierpnia , natomiast na miejscu godziny pracy ratownika nie zostały określone.

– ten malowniczy staw położony jest od Kalisza, a podróż auta zajmie . Otoczony gęstymi lasami Doliny Baryczy zbiornik kusi unikalnym mikroklimatem, piaszczystą plażą oraz bliskością historycznego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów. Ośrodek oferuje wypożyczalnię rowerów wodnych, bazę gastronomiczną serwującą lokalnego karpia oraz świetne warunki do pieszych wycieczek po rezerwacie Wydymacz. Sezon trwa , natomiast na miejscu Kąpielisko OSiR przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie – trasa o długości około 50 km zajmie Ci około 45-50 minut . To nowoczesny kompleks z dużym basenem o wymiarach 60 x 110 metrów, zjeżdżalnią wodną oraz wieżą do skoków. Do dyspozycji gości oddano również piaszczystą plażą, boisko do siatkówki plażowej, punkty gastronomiczne oraz wyznaczone miejsca do grillowania. Sezon kąpielowy trwa tutaj do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00.

– trasa o długości zajmie Ci . To nowoczesny kompleks z dużym basenem o wymiarach 60 x 110 metrów, zjeżdżalnią wodną oraz wieżą do skoków. Do dyspozycji gości oddano również piaszczystą plażą, boisko do siatkówki plażowej, punkty gastronomiczne oraz wyznaczone miejsca do grillowania. Sezon kąpielowy trwa tutaj , a Kąpielisko na Jeziorze Pątnowskim w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Gosławice w Koninie – oddalone o około 55 km, a dojazd zajmuje około 55 minut. Ośrodek zlokalizowany przy ul. Rybackiej 7 kusi szeroką, piaszczysto-trawiastą plażą oraz świetnymi warunkami dla żeglarzy i windsurferów. Na miejscu znajdziesz przystań z trzema pomostami, sanitariaty oraz wypożyczalnię sprzętu pływającego. Sezon kąpielowy na tym akwenie trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

Zanim wrzucisz bieg: Dwie rzeczy, o których musisz pamiętać przed wyjazdem

Zanim wrzucisz bieg i ruszysz w stronę upragnionej wody, poświęć chwilę na krótkie przygotowanie. Przed wyjazdem koniecznie sprawdź aktualne raporty drogowe i stan korków na trasach wylotowych z Kalisza, zwłaszcza na drogach krajowych numer 25 i 12. Pamiętaj, że w godzinach szczytu lub podczas weekendowych fal upałów czas dojazdu na popularne plaże może się znacznie wydłużyć.

Po dotarciu na miejsce zawsze miej oczy dookoła głowy i bezwzględnie przestrzegaj poleceń ratowników – biała flaga to zielone światło do zabawy, ale czerwona oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc dbaj o siebie i swoich bliskich podczas letniego wypoczynku.