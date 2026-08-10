Kalisz. To było bardzo słodkie święto! Za nami Wielkopolski Dzień Pszczół ZDJĘCIA

Marta Rajewska
2026-08-10 9:16

To było bardzo słodkie święto. W niedzielę, 9 sierpnia w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu odbył się Wielkopolski Dzień Pszczół. Uczestnicy mieli okazję spróbować pszczelich produktów, dowiedzieć się o roli pszczół w ekosystemie, a także zobaczyć występy artystyczne.

Wydarzenie zorganizowali Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Tego typu festyny mają na celu pokazanie jak wygląda życie pszczół i jak ważną rolę odgrywają w ekosystemie. Wielkopolska od lat stawia na rozwój pszczelarstwa.

Mamy 5 tysięcy pszczelarzy, to myślę mówi też samo za siebie i 9 lat temu podjęliśmy decyzję o wsparciu pszczelarstwa w sposób taki wymierny, jako pierwszy region w Polsce. Rozwijamy to. Każdego roku przeznaczamy 2 miliony złotych z budżetu województwa na zakup albo węzy pszczelej, albo ciasta pszczelego. W sumie już 18 milionów złotych przeznaczyliśmy w ciągu tych 9 lat na ten cel – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

To nie jedyne wsparcie dla pszczelarzy.

Kupiliśmy 210 ton węzy pszczelej, 1400 ton pokarmu pszczelego, ale też powstało już 6 pasiek edukacyjnych w różnych częściach województwa wielkopolskiego, w południowej Wielkopolsce, w Przygodzicach i w Radlinie w gminie Jarocin. W tym roku powstaną 3 kolejne pasieki edukacyjne, między innymi w Kuźnikach w gminie Ostrzeszów, ale również w Krwonach, w gminie Bruce, w powiecie tureckim i w Puszczykowie. Miejsca, które mają za zadanie przede wszystkim pokazywać jak rozwija się pszczelarstwo, w jaki sposób pracują pszczoły, a też jak pozyskiwany jest miód – dodaje Krzysztof Grabowski.

W trakcie wydarzenia odbył się konkurs na najciekawsze stoisko wielkopolskiego dnia pszczół. Imprezę zakończył koncert Andrzeja Cierniewskiego.

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