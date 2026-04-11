Pożar w Pruszkowie. Jedna osoba podtruta dymem

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-04-11 16:10

Jedna osoba poszkodowana w pożarze w podkaliskim Pruszkowie. Ogień pojawił się na poddaszu. Na miejscu działa 7 zastępów straży.

pożar w Pruszkowie

i

Autor: Komenda Miejska PSP w Kaliszu/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło dziś w Pruszkowie, przy ulicy Bolesława Prusa. Ogień pojawił się pod dachem jednego z budynków. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej.

Trwają działania ratowniczo-gaśnicze związane z pożarem poddasza budynku w miejscowości Pruszków, przy ulicy Bolesława Prusa. Na miejscu pracuje - łącznie - siedem zastępów państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną strażakom udało się opanować pożar, który dalej się nie rozprzestrzenia. W wyniku tego zdarzenia podtruciem dymem uległ mężczyzna, któremu udzielana jest kwalifikowana pierwsza pomoc. Do zdarzenia udaje się również zespół ratownictwa medycznego - mówi Jakub Pietrzak ze straży pożarnej w Kaliszu.

Trwa dogaszanie i sprawdzanie budynku.

