Kalisz. W sobotę zginęła 74-latka. Policja zatrzymała dwie osoby

Dwie osoby zatrzymane w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło 15. sierpnia wieczorem w OSZCZEKLINIE w powiecie kaliskim. Zginęła 74-letnia kobieta, a kierowca uciekł. We wtorek został zatrzymany w Kaliszu.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ustalili, a następnie zatrzymali w miejscu zamieszkania na terenie Kalisza 38-letniego obywatela Ukrainy, który w dniu 15 sierpnia w miejscowości Oszczeklin w powiecie kaliskim kierując pojazdem marki Audi A6 potrącił ze skutkiem śmiertelnym pieszą poruszającą się prawidłową stroną jezdni, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego zginęła na miejscu.

Mówi Radiu Eska Edyta Marciniak z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, która dodaje, że wraz z 38-latkiem zatrzymano też jego 49-letnią rodaczkę, która go ukrywała.

Kobieta w okresie od 15 sierpnia do 18 sierpnia posiadając wiedzę o dokonanym przestępstwie dotyczącym spowodowania wypadku w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej miała pomagać mężczyźnie przy zacieraniu śladów, a także ukrywając go.

Zatrzymani nie zostali jeszcze przesłuchani. Czynności mają być prowadzone dziś (środa).

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę - grozi od 5 do 20 lat więzienia.