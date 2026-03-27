Pleszew. Skatowali 43-latka. Jest prawomocny wyrok ws. zabójstwa na ogródkach działkowych w 2021 roku

Nie ma zmiany. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok po 25 lat więzienia dla trójki oskarżonych o brutalne zabójstwo 43-latka w Pleszewie. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Łodzi [...] utrzymał w całości w mocy zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 5 listopada 2024 r. , tym samym oskarżeni skazani zostali prawomocnie na kary pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat, z tym zastrzeżeniem, że skorzystanie przez oskarżonych Matyldę B. oraz Krystiana R. z możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu przez nich co najmniej 20 lat z orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Poinformował Radio Eska Tomasz Szabelski, Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Zgodnie z orzeczeniem - skazani będą musieli zapłacić nawiązki od 10 do 50 tysięcy złotych na rzecz najbliższych ofiary. Łącznie to ponad 300 tysięcy złotych. Zobowiązani zostali także do pokrycia części kosztów sądowych.

Do tej głośnej zbrodni doszło w sierpniu 2021 roku na działkach w Pleszewie. Sprawcy dosłownie zmasakrowali ofiarę, zadali jej ponad 30 ciosów nożem, bili grillem i kopali. Powodem miała być zemsta, bo 43-latek miał wcześniej pobić matkę jednego ze skazanych.

To był wyjątkowo brutalny przebieg zabójstwa, w trakcie którego zaatakowany przez skazanych podczas snu 43-latek, został pobity przez niech nie tylko pięściami i nogami, a następnie maltretowany był przez kilkadziesiąt minut celem zwiększenia siły ciosów przy użyciu kamienia, noża, metalowej pałki i elementów grilla, a także węża ogrodowego owiniętego wokół szyi. Jak wskazali przesłuchani w sprawie biegli, mężczyzna miał na ciele łącznie 35 ran kłutych oraz liczne rany tłuczone, które doprowadziły w efekcie do jego śmierci.

Informował w listopadzie 2024 roku Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wtedy też przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Dziś Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał to orzeczenie. Wyrok jest prawomocny.