PCPR w Kaliszu prowadzi nabór do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”

Trwa nabór do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zachęca osoby z terenu powiatu kaliskiego do tego, by złożyć wnioski. Z takiej pomocy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz dzieci od drugiego roku życia.

Program opieka wytchnieniowa jest skierowany do rodzin, właściwie opiekunów osób niepełnosprawnych, żeby ci opiekunowie mogli odpocząć, odetchnąć, załatwić swoje pilne sprawy. W tym czasie ktoś przychodzi do nich do domu, zajmuje się tą osobą niepełnosprawną – mówi nam Natalia Bukowiecka, dyrektor PCPR w Kaliszu.

Na realizację programu w tym roku PCPR w Kaliszu otrzymał 400 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W tym roku planujemy, żeby około 45 osób niepełnosprawnych skorzystało z tej pomocy. I tak planujemy około 180 godzin przyznać dla jednego opiekuna – dodaje Natalia Bukowiecka.

Wnioski przyjmowane są do 20 marca.