Trwa walka o powrót urologii w Szpitalu w Kaliszu

Przypomnijmy oddział urologii w Szpitalu w Kaliszu został zawieszony na początku sierpnia 2025 roku. Powodem był brak lekarzy specjalistów. Od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad przywróceniem oddziału. Decyzją Wojewody Wielkopolski urologia pozostaje zawieszona do końca lipca tego roku.

Są lekarze, którzy rozpoczną prace na tym oddziale. Natomiast obecnie trwają zakupy sprzętowe, ponieważ oddział wymaga doposażenia – mówi Paweł Gawroński, rzecznik szpitala w Kaliszu.

Jednocześnie za chwilę ruszą prace modernizacyjne.