Obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży! Kask może uratować życie

Dzieci do 16. roku życia mają obowiązek nosić kask podczas jazdy na rowerze, czy hulajnodze. Takie przepisy weszły w życie 3 czerwca br. Kask na rowerze czy hulajnodze to podstawa, bo podczas wypadku może uratować życie.

Kaski zabezpieczają głowę, minimalizując skutki uderzenia o twardą powierzchnię nawet o 80%. To pokazują badania, metaanalizy i dane medyczne. Lekarze mówią o tym, że dane z SOR-ów pokazują, że jak przyjeżdża dziecko po wypadku np. na hulajnodze i ma kask to jego stan jest znacząco inny niż tego dziecka, które kasku nie miało – mówi nam Rafał Wieczorek, ze Stowarzyszenia Kask Jest Cool w Kaliszu.

I o tym należy pamiętać. Podczas jazdy kask powinien być na głowie, a nie zawieszony na kierownicy. Kask powinien być odpowiednio dopasowany.

Nie może być kask na czole, musi być na pół czoła, nie może być na tyle głowy, żeby czoło całkowicie było odkryte. To są ważne rzeczy, ale najważniejsza rzecz, żeby kask był zapięty. Jak już będzie zapięty, to trzeba dobrze paski dociągnąć, żeby nie cisnął, ale też żeby nie był luźny – tłumaczy Rafał Wieczorek.

Za brak kasku u dzieci grozi mandat 100 złotych.