Odpowiedni tornister to podstawa! Sanepid w Kaliszu przypomina

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia. Wybierając odpowiedni tornister należy zwrócić przede wszystkim na materiał, z którego jest wykonany.

Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, tak żeby tutaj plecak przylegał do pleców. Szerokie szelki, które zapewniają swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu plecaka. Dobrze by było, żeby też zapewnić klamrę spinającą te szelki tutaj na klatce piersiowej. Warto również zwrócić uwagę na to, żeby szelki miały regulację długości – mówi nam Małgorzata Zapała, z Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w Sanepidzie w Kaliszu.

Plecak powinien być założony na obu ramionach. Ważne jest również to, co do plecaka jest pakowane.

Jeżeli robimy wyprawki, to też ważne jest tutaj zakup zeszytów. Chodzi o to, żeby były w miękkich okładkach, bo to też później wiadomo, że wpłynie na ten ciężar, który dziecko musi nosić. Apelujemy do rodziców, by zwracali uwagę na to, co dziecko pakuje do plecaka – dodaje Małgorzata Zapała.

Przeciążony tornister może wpływać na wady postawy.