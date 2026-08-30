Kalisz. Sportowych emocji nie brakowało! Za nami Calisia Triathlon 2026 ZDJĘCIA

Zawodnicy zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską a na koniec pokonali trasę biegową. Na trasie mogli liczyć na doping kibiców. Emocji nie brakowało.

Super impreza, super dzień. Startuję co roku. Jest rodzinna atmosfera, przyciągające uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice, naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut – mówi Przemysław, który na zawody do Kalisza przyjechał z Poznania.

W moim przypadku akurat, to jest powrót po 10 latach do sportu, bo dosyć mocno się zapuściłem i coś trzeba było zacząć z powrotem robić. Wcześniej byłem też triathlonistą tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale ja jednak wszedłem – dodaje Łukasz.

Wspaniałe zawody. Kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii młodocianych, czyli M50. Udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. Udział w takich zawodach jest trochę jak narkotyk. Jak się w to, wejdzie to trudno z tego wyjść. Ale ja nie usiłuję z tego wychodzić – dodaje Arkadiusz.

Calisia Triathlon wpisuje się w obchody Święta Rzeki Prosny. Uczestnicy mają do wyboru jeden z dwóch dystansów. Trasa szybka (1/8 IM), która składa się z: 475 metrów pływania, 22,5 kilometra jazdy na rowerze, ponad 5 kilometrów biegu. Trasa 1/4 IM wymaga pokonania: 950 metrów pływania, 45 kilometrów jazdy na rowerze oraz ponad 10 kilometrów biegu. Ten dystans obowiązywał także w formule sztafet, gdzie każdy z zawodników wybierał jedną dyscyplinę.