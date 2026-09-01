Jak udzielać pierwszej pomocy. Tego będą uczyć się Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce

Rusza cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla Kół Gospodyń Wiejskich. Projekt powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ale realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku.

Wiemy, że często są opory czy obawy, czy ta pomoc będzie dobrze udzielana, czy też nie. Myślę, że warto pójść w tym kierunku i zwiększyć bezpieczeństwo. Zamierzamy w tym roku przeprowadzić szkolenie dla tysiąca osób w całym województwie wielkopolskim – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Wielkopolski.

Pierwsze zajęcia odbędą się 12 września w Liskowie w powiecie kaliskim.