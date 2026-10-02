Oddział onkologiczny w szpitalu w Krotoszynie został zawieszony. Pacjenci otrzymają pomoc w szpitalu w Kaliszu

Nie ma lekarzy, więc oddział nie może funkcjonować. 1 października onkologia kliniczna w Szpitalu w Krotoszynie została zawieszona. Z pomocą przychodzi kaliski „okrąglak”, który przyjmie pacjentów.

Ja nie wyobrażam sobie, aby pacjenci z Krotoszyna jeździli setki kilometrów w związku z tym, po rozmowie z panią ordynator podjęliśmy decyzję, że przejmiemy te pacjentki, ale na ściśle określonych warunkach. My nie przejmujemy pacjentów w ciemno, musimy wiedzieć czym są pacjenci leczeni, jaka jest historia. My też musimy się przygotować do tematu, musimy pozamawiać leki – tłumaczy Wojciech Michalik, szef Szpitala w Kaliszu.

Oddział Onkologii Klinicznej w krotoszyńskiej lecznicy pozostaje zawieszony do końca 2026 roku.