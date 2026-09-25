Jula otwiera pierwszy sklep w Kaliszu! Na klientów czekają wielkie promocje i prezenty

Nowy multimarket Jula w Kaliszu otworzy swoje drzwi 14 października 2026 roku o godz. 9. Sklep znajdzie się przy ul. Poznańskiej 121–131. Będzie to pierwsza placówka Jula w Kaliszu - marka tym samym wkracza na nowy lokalny rynek i zaprasza mieszkańców do poznania swojej oferty.

A jest co odkrywać, bo Jula to nie tylko miejsce dla osób, które mają w garażu pół warsztatu i potrafią naprawić wszystko. W multimarkecie znajdziemy produkty z wielu kategorii – od narzędzi i artykułów przydatnych podczas remontu, przez wyposażenie domu i ogrodu, aż po produkty przydatne na co dzień, podczas aktywnego wypoczynku czy przygotowywania samochodu do kolejnego sezonu.

Wielkie otwarcie Jula w Kaliszu. Będą promocje nawet do -60 proc.

Otwarcie nowego sklepu będzie okazją do skorzystania ze specjalnej oferty przygotowanej właśnie na tę okazję. Wybrane produkty będzie można kupić nawet 60 proc. taniej. Część asortymentu zostanie objęta specjalną selekcją przygotowaną wyłącznie na dzień otwarcia. To oznacza, że 14 października warto zajrzeć do Jula nie tylko po konkretny produkt, ale również sprawdzić, co znalazło się w specjalnej ofercie otwarciowej.

Promocje będą dotyczyć różnych kategorii produktów, dlatego z okazji otwarcia coś dla siebie mogą znaleźć zarówno majsterkowicze, jak i osoby szukające wyposażenia domu, ogrodu czy produktów przydatnych podczas codziennych prac.

Pierwszych 200 klientów czeka specjalny prezent

Na otwarcie przygotowano także niespodziankę dla osób, które pojawią się w sklepie odpowiednio wcześnie. Pierwszych 200 klientów, którzy zrobią zakupy za minimum 200 zł, otrzyma torbę z prezentami o łącznej wartości około 200 zł.

Na tym nie koniec. Każdy klient będzie mógł otrzymać również voucher o wartości 50 zł na kolejne zakupy w Jula.

A skoro wielkie otwarcie, to musi być też coś słodkiego. Na miejscu na odwiedzających będzie czekał poczęstunek, w tym słodkie ciasto z lokalnej cukierni. Będzie więc okazja, żeby nie tylko sprawdzić nowy sklep i jego ofertę, ale także po prostu spędzić chwilę w miłej atmosferze.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Jula ma coś dla każdego. Nie tylko dla majsterkowiczów

Choć Jula jest dobrze znana osobom, które szukają narzędzi, sprzętu czy wyposażenia warsztatu, oferta multimarketu jest znacznie szersza. Wśród kategorii dostępnych w sklepach Jula znajdują się m.in. narzędzia, artykuły budowlane i remontowe, wyposażenie domu, produkty do ogrodu, artykuły motoryzacyjne, odzież i obuwie, a także sprzęt związany z aktywnym spędzaniem czasu.

Dlatego podczas wizyty warto rozejrzeć się po całym sklepie. Być może właśnie tam znajdziecie coś, czego akurat potrzebujecie do jesiennych porządków, domowego remontu, przygotowania ogrodu do zimy albo po prostu codziennego użytkowania.

Dołącz do JulaClub i korzystaj z dodatkowych ofert

Osoby, które chcą być na bieżąco z ofertą Jula, mogą dołączyć do JulaClub, czyli programu lojalnościowego marki. Członkostwo pozwala korzystać z ofert przygotowanych dla klubowiczów oraz śledzić aktualne promocje i ceny. Warto więc sprawdzić możliwości programu już przy okazji wizyty w nowym sklepie w Kaliszu. Zwłaszcza, że w weekend otwarcia 14-17.10 zdobywane punkty będą liczone podwójnie, dzięki czemu szybciej uzbiera się więcej punktów!

Jula zwraca również uwagę na swoją selekcję produktów oznaczonych „Najniższa Cena Jula”. To produkty wybrane przez markę z myślą o oferowaniu ich w najatrakcyjniejszych cenach dla okazjonalnych albo amatorskich majsterkowiczów.

Wygraj voucher do Jula razem z ESKĄ!

Z okazji akcji przygotowaliśmy również konkurs na stronie ogarniamyjesien.eska.pl.

Do wygrania jest 5 voucherów na zakupy w Jula o wartości 200 zł każdy. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie - Jaki jest Twój ulubiony utwór na playlistę do sprzątania i dlaczego? To dobra okazja, żeby jesienne porządki, majsterkowanie czy przygotowania domu i ogrodu do chłodniejszych miesięcy zrobić z dodatkowym budżetem.

Jula – pierwszy multimarket w Kaliszu. Wielkie otwarcie już 14 października!

Jula Kalisz,

ul. Poznańska 121–131, 62-800 Kalisz