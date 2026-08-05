Oddaj krew i uratuj komuś życie! W RCKiK w Kaliszu kurczą się zapasy tego cennego leku

Zaczyna brakować krwi. Niestety, letnie miesiące to trudny czas dla krwiodawstwa. Wakacje, urlopy sprawiają, że w całym kraju spada liczba osób chcących podzielić się tym cennym lekiem. Krew jest cały czas potrzebna.

Czasem brakowało grupy, czy stany magazynowe były niższe dla grupy np. ARH- czy 0RH- najczęściej dla grup ujemnych. W chwili obecnej tak naprawdę potrzebujemy większych ilości koncentratów krwinek czerwonych z każdej grupy krwi. - mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Krwi nie da się wyprodukować, dlatego tak ważni są dawcy, którzy podzielą się tym cennym lekiem.

Zapraszamy wszystkich, którzy już oddawali krew, ale też tych, którzy chcieliby spróbować. Osoby, które w okresie wakacyjnym mają więcej czasu i chciałyby się odpowiednio przygotować, prosimy o kontakt. Pracownicy udzielą wszelkich informacji – dodaje szefowa krwiodawstwa w Kaliszu.

Ważne, by krwiodawcy zadbali o siebie podczas upałów. Jeśli w gorące dni planują oddać krew, muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Najważniejsze jest spożywanie dużej ilości płynów. Najlepiej dobę czy dwie doby wcześniej. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek. Zdarza się, że krwiodawcy przychodzą na czczo. A trzeba mieć trochę energii, trzeba być napojonym – tłumaczy Małgorzata Tarnawska.

Autor: screenshoot/ krwiodawstwo.kalisz.pl// Materiały prasowe screenshoot/ krwiodawstwo.kalisz.pl/

Autor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu / Facebook