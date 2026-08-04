Rekordowy miesiąc na kaliskiej porodówce

Nie jest to przypadek, bo w ostatnich kilkunastu miesiącach na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologicznym zaszło wiele zmian. Rozbudowaliśmy zespół, wprowadziliśmy rozwiązania poprawiające organizację opieki, stworzyliśmy jeszcze bardziej przyjazne warunki dla Mam i noworodków oraz konsekwentnie wsłuchujemy się w opinie Pacjentek – informuje Szpital w Kaliszu.