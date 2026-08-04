Rekordowy miesiąc na kaliskiej porodówce

Marta Rajewska
2026-08-04 12:26

Tylu rodzących nie było od lat. Lipiec okazał się rekordowym miesiącem dla kaliskiej porodówki. Na świat przyszło 73 dzieci.

Noworodek
Autor: Pixabay/ Pixabay.com

Coraz więcej przyszłych rodziców wybiera kaliski szpital, jako miejsce narodzin swojego dziecka. Lipiec okazał się rekordowy dla kaliskie porodówki. Na świat przyszło 73 maluchów.

Nie jest to przypadek, bo w ostatnich kilkunastu miesiącach na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologicznym zaszło wiele zmian. Rozbudowaliśmy zespół, wprowadziliśmy rozwiązania poprawiające organizację opieki, stworzyliśmy jeszcze bardziej przyjazne warunki dla Mam i noworodków oraz konsekwentnie wsłuchujemy się w opinie Pacjentek – informuje Szpital w Kaliszu.

Kaliska lecznica w ostatnim kwartale zajęła I miejsce w Wielkopolsce w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku, tworzonym na podstawie ocen i doświadczeń samych mam.

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