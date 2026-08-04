Rekordowy miesiąc na kaliskiej porodówce

Coraz więcej przyszłych rodziców wybiera kaliski szpital, jako miejsce narodzin swojego dziecka. Lipiec okazał się rekordowy dla kaliskie porodówki. Na świat przyszło 73 maluchów.
Nie jest to przypadek, bo w ostatnich kilkunastu miesiącach na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologicznym zaszło wiele zmian. Rozbudowaliśmy zespół, wprowadziliśmy rozwiązania poprawiające organizację opieki, stworzyliśmy jeszcze bardziej przyjazne warunki dla Mam i noworodków oraz konsekwentnie wsłuchujemy się w opinie Pacjentek – informuje Szpital w Kaliszu.
Kaliska lecznica w ostatnim kwartale zajęła I miejsce w Wielkopolsce w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku, tworzonym na podstawie ocen i doświadczeń samych mam.