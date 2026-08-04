Zabiła partnera nożem. Sąd Apelacyjny w Łodzi zdecydował ws. Klaudii K.

Dramat rozegrał się 19 października ubiegłego roku w mieszkaniu Klaudii K., w Kościelnej Wsi pod Kaliszem. Jak ustalono podczas śledztwa i procesu - para od samego rana piła alkohol i się kłóciła. W pewnym momencie, po kolejnej awanturze, mężczyzna wyszedł z mieszkania, ale potem do niego wrócił. I wtedy doszło do zabójstwa.

Jak informował Maciej Meler rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim...

...w godzinach popołudniowych doszło do eskalacji konfliktu, podczas którego oskarżona wpierw wróciła przez okno ubrania, garnek z zupą, nakazując pokrzywdzonemu opuszczenie wynajmowanego przez nią mieszkania. Pomimo pierwotnego opuszczenia lokalu, mężczyzna w krótkim odstępie czasu wrócił do mieszkania, gdzie doszło między nimi do kolejnego konfliktu, w trakcie którego właśnie oskarżona przy użyciu zabranego z kuchni noża zadała dwa ciosy, z których jeden okazał się śmiertelnym. W chwili zatrzymania, kobieta znajdowała się w stanie nietrzeźwości, wynoszącym ponad 1 promil alkoholu.

Kobieta została zatrzymana tuż po zdarzeniu.

W styczniu 2026 roku prokurator zakończył śledztwo, a w marcu - po trwającym zaledwie miesiąc procesie - sąd skazał 31-letnią Klaudię K. na 15 lat pozbawienia wolności. Nakazał jej także zapłacenie 20 tysięcy złotych nawiązki i pokrycie części kosztów procesu.

Kobieta przed sądem nie przyznała się do zabójstwa. Zeznała, że nie chciała zabić, tylko nastraszyć.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu nie był prawomocny. Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi złożyli obrońca oskarżonej i pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej.

W lipcu sąd w Łodzi podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Kobieta za swój czyn ma spędzić za kratami 15 lat.

Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjął, iż zbrodnię zabójstwa Jakuba Cz. oskarżona dokonała z zamiarem bezpośrednim, orzeczoną w pkt. 2 wyroku nawiązkę w kwocie 20.000 zł podwyższył do kwoty 60.000 zł oraz utrzymał zaskarżony wyrok w mocy w pozostałym zakresie.

Poinformował Radio Eska Tomasz Szabelski, Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wyrok jest prawomocny.