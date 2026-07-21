Policja ustaliła tożsamość nieletniego, który miał poruszać się hulajnogą w sposób niebezpieczny w rejonie ul. Harcerskiej i Lipowej w Kaliszu. Chodzi o zdarzenie z 6 lipca 2026 roku, które - według opisu służb - stwarzało zagrożenie w ruchu drogowym.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Kaliszu, sprawa zaczęła się od reakcji świadka. W policyjnym komunikacie opisano, że nieletni miał wykonywać na hulajnodze ryzykowne manewry i poruszać się w sposób, który mógł być niebezpieczny zarówno dla niego, jak i dla innych uczestników ruchu.

Co wydarzyło się przy Harcerskiej i Lipowej

Z opublikowanych informacji wynika, że nieletni miał jechać na jednym kole, a także przejechać na czerwonym świetle. Według policji wjeżdżał również z chodnika na jezdnię przed nadjeżdżające pojazdy. To właśnie ten sposób jazdy stał się podstawą interwencji i późniejszych działań funkcjonariuszy.

Świadek zwrócił kierującemu uwagę. Jak podaje policja, na tym się nie skończyło - nieletni miał następnie jechać za mężczyzną drogą publiczną, wciąż poruszając się na jednym kole. W komunikacie pojawia się też informacja o obraźliwych gestach i wykrzykiwaniu wulgarnych słów wobec zgłaszającego.

Mężczyzna powiadomił o zdarzeniu policję. Jak wynika z komunikatu, funkcjonariusze Ogniwa ds. Nieletnich i Patologi ustalili tożsamość nieletniego. To 15-latek.

Policja przypomina o bezpieczeństwie

Policja podkreśla również wymiar prewencyjny całej sprawy. Według służb reagowanie na podobne zachowania może zapobiec poważnym zdarzeniom na drodze lub chodniku. To sygnał, że przypadki niebezpiecznej jazdy - także wtedy, gdy nie dochodzi do wypadku - mogą być przedmiotem zainteresowania funkcjonariuszy.

Komunikat zawiera też apel skierowany do rodziców i opiekunów. Policja zachęca, by rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpiecznego poruszania się hulajnogami elektrycznymi i przypomina, że brawura oraz lekceważenie przepisów mogą prowadzić do bardzo poważnych skutków.

Dla mieszkańców Kalisza to kolejny sygnał, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym dotyczy nie tylko kierowców samochodów. Coraz częściej obejmuje też użytkowników hulajnóg, którzy poruszają się w tych samych przestrzeniach co piesi i auta. W tej sprawie policja nie informuje o karze ani o dalszym biegu postępowania, ale wyraźnie pokazuje, że takie zgłoszenia są sprawdzane.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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