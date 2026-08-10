Nielegalni migranci zatrzymani przez Straż Graniczną z Kalisza

2026-08-10 17:31

Ukrainiec przewoził nielegalnych migrantów z Somalii i Etiopii. Po sprawnej akcji funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kalisza został wydalony z Polski, natomiast przewożonych cudzoziemców przekazano na Litwę, skąd przyjechali do Polski.

Nielegalni migranci zatrzymani
Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Na autostradzie A2 funkcjonariusze  kaliskiej Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził czterech nielegalnych migrantów pochodzących z Somalii i Etiopii. „Kurier” został natychmiast wydalony, natomiast cudzoziemców przekazano na Litwę.

8 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, po informacji przekazanej z Placówki SG w Sejnach (Podlaski Oddział Straży Granicznej), zatrzymali do kontroli drogowej na autostradzie A2 osobowe Audi. Samochód prowadził 35-letni Ukrainiec, który przewoził czterech nielegalnych migrantów pochodzących z Somalii i Etiopii. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Jak twierdzili, z terytorium Litwy dotarli do Polski, skąd podjął się ich dalszego przewozu w kierunku Niemiec 35-latek z Ukrainy.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani. Kierowca przyznał się do ułatwienia cudzoziemcom pobytu na terytorium Polski wbrew przepisom, złożył wyjaśnienia, a następnie dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 6 tys. zł. Sąd orzekł również przepadek pojazdu, który służył Ukraińcowi do popełnienia przestępstwa. Dodatkowo mężczyzna otrzymał decyzję o natychmiastowym wyjeździe z Polski, w której orzeczono także o ośmioletnim zakazie ponownego wjazdu na obszar państw strefy Schengen. 35-latek został doprowadzony do granicy państwowej i przekazany stronie ukraińskiej.   

Informuje Radio Eska st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna z zespół prasowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Natomiast czwórka cudzoziemców z Somalii i Etiopii, którzy nielegalnie wjechali do Polski, dziś - 10 sierpnia została przekazana na Litwę w ramach w ramach tzw. readmisji.

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