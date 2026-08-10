Nielegalni migranci zatrzymani przez Straż Graniczną z Kalisza

8 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, po informacji przekazanej z Placówki SG w Sejnach (Podlaski Oddział Straży Granicznej), zatrzymali do kontroli drogowej na autostradzie A2 osobowe Audi. Samochód prowadził 35-letni Ukrainiec, który przewoził czterech nielegalnych migrantów pochodzących z Somalii i Etiopii. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Jak twierdzili, z terytorium Litwy dotarli do Polski, skąd podjął się ich dalszego przewozu w kierunku Niemiec 35-latek z Ukrainy.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani. Kierowca przyznał się do ułatwienia cudzoziemcom pobytu na terytorium Polski wbrew przepisom, złożył wyjaśnienia, a następnie dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 6 tys. zł. Sąd orzekł również przepadek pojazdu, który służył Ukraińcowi do popełnienia przestępstwa. Dodatkowo mężczyzna otrzymał decyzję o natychmiastowym wyjeździe z Polski, w której orzeczono także o ośmioletnim zakazie ponownego wjazdu na obszar państw strefy Schengen. 35-latek został doprowadzony do granicy państwowej i przekazany stronie ukraińskiej.