„Pocztówka z Kalisza”. OKP Wieża Ciśnień zachęca do udziału w konkursie

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób, które ukończyły 15. rok życia. Jego celem jest rozwijanie zainteresowania Kaliszem, wspieranie twórczości artystycznej oraz prezentacja różnorodnych sposobów postrzegania miasta.

Uczestnicy są zachęcani do stworzenia autorskiej interpretacji Kalisza – jego pejzażu, życia codziennego, architektury, mieszkańców czy lokalnej kultury. Do konkursu można zgłaszać fotografie, fotomontaże, grafiki, kolaże, malarstwo, rysunek, animacje oraz prace video. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace własnego autorstwa – informuje Barbara Skopińska, z Wieży Ciśnień w Kaliszu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 września 2026 roku, natomiast wyniki zostaną ogłoszone dzień później – 30 września. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w dniach 1–14 października 2026 roku w Akceleratorze Kultury w Kaliszu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.