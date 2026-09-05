Narodowe Czytanie w MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu. Gościem czytelni będzie aktor Zdzisław Wardejn

Marta Rajewska
2026-09-05 15:57

Będą czytać „Dziady” Adama Mickiewicza. Przed nami kolejna odsłona Narodowego Czytania. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza do wspólnego czytania. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 6 września.

Narodowe Czytanie w Kaliszu
Autor: MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu / Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza wszystkich do udziału w Narodowym Czytaniu. Wydarzenie odbędzie się 6 września, w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów o 12.00. Gościem czytelni będzie aktor i reżyser Zdzisław Wardejn.

Podczas spotkania oczywiście będziemy mieli okazję wysłuchać jego mistrzowskiej interpretacji fragmentów dramatu Mickiewicza. Nie zabraknie również rozmów o jego aktorskiej karierze, teatralnych, filmowych realizacjach „Dziadów”, a także o samym dziele, jego przesłaniu, ponadczasowości i znaczeniu dla polskiej kultury – mówi Justyna Ratajczyk, koordynatorka akcji.

Narodowe Czytanie w Kaliszu
Autor: MBP w Kaliszu/ Materiały prasowe

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