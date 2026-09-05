Narodowe Czytanie w MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu. Gościem czytelni będzie aktor Zdzisław Wardejn

Będą czytać „Dziady” Adama Mickiewicza. Przed nami kolejna odsłona Narodowego Czytania. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza do wspólnego czytania. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 6 września.

Autor: MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu / Facebook