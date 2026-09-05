Najkrótsza uliczka w Kaliszu świętuje! Święto Ulicy Niecałej ZDJĘCIA

Do udziału w tegorocznej edycji Święta Ulicy Niecałej zgłosiło się ponad stu wystawców, wśród nich stowarzyszenia, instytucje, rękodzielnicy. Spacerując po ulicy Niecałej można było także porozmawiać z artystami, czy kolekcjonerami. To wszystko umiliły występy wokalne i taneczne.

Wiele osób może coś znaleźć dla siebie. My cały czas podkreślamy, że to jest impreza pasjonatów i to jest fenomenem. Kalisz jest wyjątkowy, ma wyjątkowe miejsca i ta ulica jest wyjątkowa – mówi Cezary Suszyński, organizator wydarzenia.

Ulica Niecała jest jedną z najkrótszych ulic w Kaliszu. Liczy blisko 230 metrów.