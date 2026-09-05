Psie piękności królują w Kaliszu! ZDJĘCIA

Ja mam akitę amerykańską. Trudny w utrzymaniu może nie jest, ale to jest bardzo wymagająca rasa. Bo to jest pierwotna rasa – mówi pan Radosław.

To jest chihuahua, długowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą, bo te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o okrywę włosową. Udział w wystawach daje nam radość i satysfakcję – dodaje pani Joanna.

Cavalier Chin Spaniel. To jest angielski piesek, typowo angielski. To jest rasa stworzona z kilku ras. Jest przekochany. To są psy nadające się bardzo do dogoterapii. Psy o łagodnym charakterze dla dzieci. Można powiedzieć, że dla każdego. Całkowicie oddane właścicielowi – tłumaczy pani Zofia.