Psie piękności królują w Kaliszu! ZDJĘCIA

W Kaliszu trwa 49. i 50. Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Łącznie przez dwa dni w Kaliszu zaprezentuje się ponad 1000 czworonogów 150 ras. Takie pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli zwierząt.
Maluchy, czyli od czwartego miesiąca pieski, uczą się pierwszych zachowań na ringu, oswajają się z otoczeniem, z dźwiękami, z innymi psami. Jeśli chodzi o większe psy, no to mogą zdobywać wnioski do czempionatu, do hodowlanki tak zwanej, więc jest o co walczyć, a między innymi później tak zwany zwycięzca rasy na ringu przechodzi później do ringu honorowego i walczy o te najwyższe trofea, czyli najpierw zwycięzca grupy. Można też oczywiście zgłosić swoje psy do pary hodowlanej i do innych konkurencji finałowych – mówi Małgorzata Szmajdzińska, przewodnicząca Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Kaliszu.
Ja mam akitę amerykańską. Trudny w utrzymaniu może nie jest, ale to jest bardzo wymagająca rasa. Bo to jest pierwotna rasa – mówi pan Radosław.
To jest chihuahua, długowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą, bo te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o okrywę włosową. Udział w wystawach daje nam radość i satysfakcję – dodaje pani Joanna.
Cavalier Chin Spaniel. To jest angielski piesek, typowo angielski. To jest rasa stworzona z kilku ras. Jest przekochany. To są psy nadające się bardzo do dogoterapii. Psy o łagodnym charakterze dla dzieci. Można powiedzieć, że dla każdego. Całkowicie oddane właścicielowi – tłumaczy pani Zofia.
Wystawa odbywa się na Campusie przy ul. Poznańskiej. W sobotę (5 września) od godziny 15.00 planowany jest finał. W niedzielę (6 września) organizatorzy zapraszają od 10.00. Wstęp wolny.