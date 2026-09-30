Ministerstwo Kultury nadal będzie wspierać Filharmonię Kaliską

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez kolejne pięć lat będzie współfinansować Filharmonię Kaliską. To dla nas duży sukces. Mówi Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej.

Bardzo się z tego cieszę, dlatego że bez tego byłoby naprawdę trudno utrzymać taką dużą orkiestrę symfoniczną. To jest ponad 50 osób, nie licząc administracji.

Rocznie Filharmonia będzie otrzymywać z Ministerstwa Kultury 1,3 mln złotych. Dotacja z budżetu miasta wynosi blisko 8 milionów złotych. Natomiast kwota ze sprzedaży biletów to niespełna 500 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze to także większa liczba koncertów i nie tylko.

Będziemy mogli zaprosić wybitnych solistów, czy zakupić nowe instrumenty – dodaje Ruben Silva, szef filharmoników.

W piątek, 2 października odbędzie się inauguracja sezonu 2026/2027. Na scenie wystąpi Janusz Wawrowski, który zagra koncert skrzypcowy Piotra Czajkowskiego, a w drugiej części wieczoru zabrzmi „Symfonia fantastyczna” Hectora Berlioza. Początek o 19.00. W Sali Filharmonii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat.