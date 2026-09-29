Kalisz. Jeden z zespołów ZRM zostaje przeniesiony do Opatówka

Protesty ratowników w tej sprawie trwały od kilku miesięcy. Według ratowników takie przeniesienie może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Decyzja o przeniesieniu jednego Zespołu Ratownictwa Medycznego z Kalisza do Opatówka na tę chwilę jest ostateczna.
W przeciągu roku zrobimy kolejną analizę i jeśli te czasy dojazdów będą rzutowały na Kalisz, to będziemy się zastanawiać czy relokować czy też zabiegać o kolejny zespół - mówi Karolina Fabiś- Szulc, Wicewojewoda Wielkopolski.
Zmiany wejdą w życie od 1 października.