Pożar w zakładzie produkcyjnym w Szczytnikach

Do pożaru doszło we wtorek, 28 kwietnia w godzinach porannych. Na miejscu trwają działania ratowniczo-gaśnicze.

Na miejsce zdarzenia docierają liczne siły i środki. Na chwilę obecną sytuacja nie jest opanowana. Budynek objęty jest ogniem. Trwają intensywne działania ratowniczo-gaśnicze – informuje Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków.

AKTUALIZACJA:

Pożar został opanowany. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Spaleniu uległo ok. 200 szt. palet składowanych przy budynku gospodarczym na pow. ok. 300m2.W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - dodaje Jakub Pietrzak.

W akcji gaśniczej brało udział łącznie 11 zastępów PSP i OSP. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.