Pożar w zakładzie produkcyjnym w Szczytnikach

Marta Rajewska
2026-04-28 9:44

Strażacy walczą z pożarem, do którego doszło na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w Szczytnikach w powiecie kaliskim.

Straż Pożarna

Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Do pożaru doszło we wtorek, 28 kwietnia w godzinach porannych. Na miejscu trwają działania ratowniczo-gaśnicze. 

Na miejsce zdarzenia docierają liczne siły i środki. Na chwilę obecną sytuacja nie jest opanowana. Budynek objęty jest ogniem. Trwają intensywne działania ratowniczo-gaśnicze – informuje Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków.

AKTUALIZACJA: 

Pożar został opanowany. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Spaleniu uległo ok. 200 szt. palet składowanych przy budynku gospodarczym na pow. ok. 300m2.W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany - dodaje Jakub Pietrzak

W akcji gaśniczej brało udział łącznie 11 zastępów PSP i OSP. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. 

