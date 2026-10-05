Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu w Sieroszewicach

2026-10-05 15:30 Materiał sponsorowany

Samorząd Województwa Wielkopolskiego razem z Gminą Sieroszewice zapraszają na „Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry”, którego finał odbędzie się 10 października 2026 r. w Sieroszewicach, w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 9.

Bukiet z ziemniaków i kwiatów zdobiony cyrkoniami. O konkursie na największą pyrę w Sieroszewicach przeczytasz na Eska Kalisz.
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Ziemniak to niepodważalny symbol wielkopolskiej kuchni, z którym Wielkopolska kojarzona jest w całym kraju. Podczas finału konkursu w Sieroszewicach, Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego zaprezentują pyry w najróżniejszych kulinarnych kompozycjach, w postaci klusek, zup, dań głównych, czy nieoczywistych dodatków. Ponadto rywalizację podsyci konkurencja ważenia największego wielkopolskiego ziemniaka tegorocznych zbiorów.

Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu w Sieroszewicach
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Ideą wydarzenia jest podtrzymywanie zwyczajów kulinarnych regionu oraz popularyzowanie wiedzy o wielkopolskiej kuchni. Formuła konkursu sprzyja integracji społeczności wiejskiej, jak również pozwala uczestnikom na odkrywanie kultury regionu.

Odwiedzający wydarzenie będą mogli śledzić ważenie pyr i spróbować przygotowanych ziemniaczanych potraw. Rozstrzygnięciu konkursów towarzyszyć będą występy artystyczne oraz koncert zespołu DYNAMITKI.

Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Start o godzinie 12:00 - wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu w Sieroszewicach
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany

ROLKI