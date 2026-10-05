Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu w Sieroszewicach

Samorząd Województwa Wielkopolskiego razem z Gminą Sieroszewice zapraszają na „Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry”, którego finał odbędzie się 10 października 2026 r. w Sieroszewicach, w Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 9.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe