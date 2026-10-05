Kalisz. Szpital zamyka blok operacyjny na ginekologii. Na dwa miesiące

Czasowe wyłączenie Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologicznego!

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu, podyktowanego względami technicznymi, Blok Operacyjny Oddziału Ginekologicznego zostanie czasowo wyłączony z użytkowania od 5 października do 30 listopada 2026 r.

W zależności od przebiegu prac remontowych możliwe jest wydłużenie tego okresu do 31 grudnia 2026 r.W czasie remontu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. Drobne zabiegi ginekologiczne będą możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie.

Szpital podjął działania mające na celu zapewnienie ciągłości opieki nad Pacjentkami. Do sąsiednich placówek skierowana została prośba o zabezpieczenie Pacjentek ginekologicznych wymagających pilnych operacji.

💙 Remont nie wpływa na funkcjonowanie Oddziału Porodowego. Oddział dysponuje samodzielnym Blokiem Porodowym i będzie pracował bez zakłóceń. Przyjęcia do porodu oraz świadczenia położnicze będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Pacjentki, które mają pytania dotyczące planowanego leczenia lub organizacji świadczeń w okresie remontu, prosimy o kontakt telefoniczny:

📞 62 757 90 20

📞 62 757 91 35

🩺 Przepraszamy za czasowe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Prace remontowe są konieczne ze względów technicznych i mają zapewnić właściwe warunki dalszego funkcjonowania Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologicznego.