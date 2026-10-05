Kalisz. Szpital zamyka blok operacyjny na ginekologii. Na dwa miesiące

2026-10-05 11:38

Pilny remont zamyka blok operacyjny na ginekologii w Kaliszu. Duże, pilne zabiegi będą przekazywane do innych szpitali - podaje dyrekcja okrąglaka. Tak będzie do końca listopada. Porodówka działa bez zmian, bo ma swój blok porodowy.

Szpital w Kaliszu
Autor: mraj/ Archiwum prywatne Szpital w Kaliszu

Szpital w Kalisza zamyka - do 30 listopada - blok operacyjny na ginekologii. Bo potrzebny jest pilny remont - informuje dyrekcja, choć szczegółów nie podaje. Wiadomo, że duże zabiegi będą przełożone lub przekazane do innych szpitali. Małe, drobne - wykonywane na innych blokach.

Porodówka ma własną salę - działa bez zmian.

Czasowe wyłączenie Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologicznego!

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu, podyktowanego względami technicznymi, Blok Operacyjny Oddziału Ginekologicznego zostanie czasowo wyłączony z użytkowania od 5 października do 30 listopada 2026 r.

W zależności od przebiegu prac remontowych możliwe jest wydłużenie tego okresu do 31 grudnia 2026 r.W czasie remontu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. Drobne zabiegi ginekologiczne będą możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie.

Szpital podjął działania mające na celu zapewnienie ciągłości opieki nad Pacjentkami. Do sąsiednich placówek skierowana została prośba o zabezpieczenie Pacjentek ginekologicznych wymagających pilnych operacji.

💙 Remont nie wpływa na funkcjonowanie Oddziału Porodowego. Oddział dysponuje samodzielnym Blokiem Porodowym i będzie pracował bez zakłóceń. Przyjęcia do porodu oraz świadczenia położnicze będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Pacjentki, które mają pytania dotyczące planowanego leczenia lub organizacji świadczeń w okresie remontu, prosimy o kontakt telefoniczny:

📞 62 757 90 20

📞 62 757 91 35

🩺 Przepraszamy za czasowe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Prace remontowe są konieczne ze względów technicznych i mają zapewnić właściwe warunki dalszego funkcjonowania Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologicznego.

Czytamy w komunikacie kaliskiego szpitala.

Placówka nie podaje, co spowodowało, że pilny remont jest potrzebny. 

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