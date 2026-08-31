Kępno. Mężczyzna zmarł po wypiciu nieznanej substancji. W sprawie zatrzymano jego brata

Do zdarzenia doszło 25 sierpnia w jednej z miejscowości pod Kępnem. Mężczyzna zmarł po wypiciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-letniego brata zmarłego, który usłyszał trzy zarzuty.

Pierwsze z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego w dniu 25 sierpnia. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia jednej sztuki amunicji – mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Postępowanie jest na wstępnym etapie. Dlatego:

Zachodzi tutaj konieczność wykonania szeregu dalszych czynności, w tym m.in. badań fizyko-chemicznych, zabezpieczonych próbek, jak również innych – dodaje Maciej Meler.

38-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.