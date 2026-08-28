Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Policyjny pościg na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w piątek, 28 sierpnia przed południem na trasie Kalisz – Ostrów Wielkopolski. Policjanci z Kalisza próbowali zatrzymać do kontroli kierującego mercedesem. Powodem było przekroczenie prędkości. Kierowca nie zastosował się do poleceń i zaczął uciekać.

Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne policja