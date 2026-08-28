Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Policyjny pościg na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski

Na ulicy Wrocławskiej kaliscy policjanci usiłowali zatrzymać do kontroli kierującego mercedesem. Powodem kontroli było przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Kierowca nie zastosował się do poleceń wydawanych przez policjantów i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym mercedesem.
Kierowca mercedesa jadąc z dużą prędkością łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w Ociążu – mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik policji w Kaliszu.
37-latek został przekazany kaliskim policjantom. Kierowca był trzeźwy. Posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami.