Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Policyjny pościg na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski

Marta Rajewska
2026-08-28 13:48

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w piątek, 28 sierpnia przed południem na trasie Kalisz – Ostrów Wielkopolski. Policjanci z Kalisza próbowali zatrzymać do kontroli kierującego mercedesem. Powodem było przekroczenie prędkości. Kierowca nie zastosował się do poleceń i zaczął uciekać.

Policja
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne policja

Na ulicy Wrocławskiej kaliscy policjanci usiłowali zatrzymać do kontroli kierującego mercedesem. Powodem kontroli było przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Kierowca nie zastosował się do poleceń wydawanych przez policjantów i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym mercedesem.

Kierowca mercedesa jadąc z dużą prędkością łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w Ociążu – mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik policji w Kaliszu.

37-latek został przekazany kaliskim policjantom. Kierowca był trzeźwy. Posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami.

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