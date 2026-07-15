Kalisz. Pagoda chińska w Parku Miejskim zostanie wyremontowana ZDJĘCIA

Pagoda chińska to charakterystyczne miejsce w kaliskim Parku Miejskim. W popularnym chińskim domku zazwyczaj odbywają się koncerty, ale nie tylko. Miejsce to służy także do uprawiania sportu np. odbywają się tu ćwiczenia dla seniorów, czy joga. Obiekt od dawna wymaga generalnego remontu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pagoda już niebawem zyska nowy blask.

Wyremontujemy pagodę w Parku Miejskim - odnowimy schody i dach, zamontujemy balustrady i siedziska, a okolicę obsadzimy roślinami. – informuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Miasto czeka na oferty do 24 lipca.

Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne

Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne