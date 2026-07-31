Kalisz. Urologia w „okrąglaku” zawieszona do końca października. Trwa remont oddziału

Przypomnijmy, oddział urologii w kaliskim „okrąglaku” został zawieszony 1 sierpnia 2025 roku. Powodem były braki kadrowe. Szpital robi wszystko, by oddział przywrócić. Wiadomo, że są chętni lekarze, którzy będą na urologii pracować. Na oddziale prowadzone są remonty.

Kadra jest już obstawiona. Jest nowa ekipa połączona połączona, jakby w jakimś tam zakresie z dotychczasowymi lekarzami. Natomiast nie zakończyły się jeszcze prace remontowe zarówno w oddziale, jak i w poradni. Po wznowieniu oddziału to wszystko musi być gotowe. Dlatego szpital wystąpił do Wojewody Wielkopolski o decyzję na czasowe wstrzymanie urologii do końca października tego roku – mówi nam Paweł Gawroński, rzecznik kaliskiego „okrąglaka”.

Wcześniej pisaliśmy o tym TUTAJ