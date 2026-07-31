Trzy małe żubry szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ogłosił konkurs

W tym roku w zagrodzie urodziły się trzy młode żubry. 4 maja 2026 r. na świat przyszedł samiec, którego rodzicami są Potela i Potus. 25 czerwca 2026 r. urodził się syn Pogajki i Potusa. 29 czerwca 2026 r. w zagrodzie pojawiła się córka Podusty i Potusa. Teraz czas, aby zwierzęta otrzymały wyjątkowe imiona.

Zadaniem uczestników jest zaproponowanie jednego zestawu trzech imion – po jednym dla każdego cielęcia (dwóch samców i jednej samicy). Należy pamiętać, że wszystkie trzy imiona muszą rozpoczynać się od liter „PO”, zgodnie z zasadami Księgi Rodowodowej Żubrów – informuje Anna Błaszczyk, rzecznik OKL w Gołuchowie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. Czas na zgłoszenie propozycji jest do 12 sierpnia. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za zgodą opiekuna.