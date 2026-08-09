Z Kalisza na Jasną Górę. Pielgrzymi dziś wyruszyli po raz 389.

Wyruszyli dziś rano, by za kilka dni stawić się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. A potem tę samą trasę pokonać z powrotem.

Pątnicy kaliskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Najstarszej takiej w Polsce. W tym roku obywa się ona po raz 389.

Możemy się poszczycić, my jako Kalisz, że mamy tą najstarszą, nieprzerwalną pielgrzymkę, która wyrusza co roku na Jasną Górę. Nawet COVID nam nie przeszkodził w tym, żeby iść. Cieszymy się z tego, że właśnie po tej covidowej takiej przerwie, gdzie nie można było mieć aż takich dużych zgromadzeń, z każdego roku coraz większa jest pielgrzymka.W tym roku do tych standardowych grup, które wychodziły już w kolejnych latach poprzednich, dołączyła jeszcze jedna, typowo męska grupa, gdzie idą tylko mężczyźni. To jest taka nowość tegoroczna. Łącznie wszystkich grup na Jasnej Górze jest 30, nas wszystkich, łącznie z rowerowymi, dlatego że kaliska pielgrzymka to nie tylko piesze, ale także rowerowe grupy, także grupy rowerowe ekstremalne, które jednego dnia nawet potrafią pokonać cały ten dystans, który my piesi pielgrzymi z Kalisza pokonujemy w 5 dni, a z pozostałych części naszej diecezji, bo też o tym trzeba pamiętać o grupach promienistych, wyruszyli już w czwartek pierwsza grupa, która już od 4 dni, właściwie od 3 dni idzie.

Mówi ks. Łukasz Urban, kierownik pielgrzymki, który dodaje, że nowością jest także aplikacja, którą może pobrać każdy.

W tym roku powstała ta aplikacja, zachęcamy do pobrania, prosta nazwa Pielgrzymka Kaliska. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w życiu pielgrzymki, a nie może wyjść na pielgrzymi szlak, zachęcamy do tego, żeby pobrać, będą tam przychodziły powiadomienia różnego rodzaju o tym, co się dzieje właśnie w danym czasie. Będzie tak, że można uczestniczyć w taki duchowy sposób, wysłuchując chociażby konferencji Ojca Duchownego, czy śledzić nas na trasie, po prostu każdą grupę, gdzie w danym momencie się znajdujemy, a może ktoś chciałby przyjechać w odwiedziny do swoich bliskich, znajomych, no bo chociaż kawałek przejść razem z nami, również tam znajdzie potrzebne informacje, gdzie w danym momencie jesteśmy.

Hasło tegorocznej wędrówki to słowa "Budujcie mój Kościół”.

Pielgrzymi jak co roku pójdą m.in. przez Wieluń, Krzepice i Kłobuck. Pokonają łącznie, w obie strony około 320 kilometrów. Do Kalisza wrócą 19 sierpnia.