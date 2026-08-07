Kalisz. Przed nami zaćmienie Słońca i noc Perseidów. Koło Astronomiczne Malapert zaprasza na wspólne obserwacje

Zaćmienia Słońca to bardzo spektakularne zjawiska astronomiczne. Na konkretnym obszarze zachodzą stosunkowo rzadko, dlatego są bardzo cenione nie tylko przez astronomów. tegoroczne zaćmienie będzie wyjątkowe.

Obserwowane z terenu Polski widoczne będzie jako wyjątkowo głębokie. Księżyc zakryje ponad 80% tarczy Słońca, a do tego maksimum zjawiska zajdzie niemal przed samym zachodem Słońca. Z tego powodu najlepsze miejsca do obserwacji tego zaćmienia znajdują się tam, gdzie nieosłonięty jest zachodni horyzont, czyli po prostu wszędzie tam, gdzie widać zachodzące Słońce będzie dobre miejsce do obserwacji zaćmienia – informuje Radosław Pior, z Fundacji Karola Malaperta.

Dlatego w środę, 12 sierpnia warto zajrzeć na Pola Marsowe. Bo to właśnie tam odbędzie się wspólne spoglądanie w niebo. Początek fazy częściowej zaćmienia w Kaliszu nastąpi o godz. 19:16, zaćmienie znajdzie się w maksymalnej fazie (84%) o 20:08, a kilka minut później, o 20:17 zaćmione Słońce zajdzie pod horyzont.

Pola Marsowe są świetnym miejscem do integracyjnej obserwacji, niestety sam horyzont jest w środku osiedla dość symboliczny. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie, jednak jeśli ktoś ma możliwość znalezienia lepszego horyzontu na zachodzie, to tym razem się nie narzucamy. Pamiętając o bezpieczeństwie zawsze obserwujmy Słońce przy użyciu filtra słonecznego lub specjalnych okularów do obserwacji Słońca. Jest możliwe, że przed samym zachodem promienie słoneczne nie będą już raziły, więc samą fazę maksymalną prawdopodobnie będzie można obserwować bez filtra, ale proszę za każdym razem uważać na rażące Słońce, bo nawet zaćmione może oślepić. – tłumaczy Radosław Pior.

Po zachodzie Słońca odbędzie się wspólna obserwacja meteorów z roju Perseidów. Warto zabrać ze sobą koc lub leżak.