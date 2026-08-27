Kalisz. Straż Miejska świętuje 35-lecie istnienia ZDJĘCIA

35-lecie istnienia Straży Miejskiej Kalisza to dobra okazja, by przypomnieć początki formacji oraz przybliżyć to, jak obecnie wygląda praca municypalnych. W trakcie uroczystości wręczone zostały strażnikom medale za długoletnią służbę, a także awanse. Nie zabrakło również podziękowań dla instytucji, które na co dzień współpracują ze Strażą Miejską.

Wyróżnienia dla funkcjonariuszy pełniących służbę od 35 lat otrzymali:

insp. Jacek Bąk– przez wiele lat strażnik rejonowy, obecnie z życzliwością i odpowiedzialnością służy mieszkańcom w Punkcie Obsługi Interesanta w Ratuszu.

insp. Jerzy Garczarek– w trakcie wieloletniej służby pełnił odpowiedzialne funkcje koordynatora, przewodnika psa służbowego i prowadził sprawy o wykroczenia; dziś jako strażnik rejonowy wykorzystuje swoje bogate doświadczenie.

insp. Jacek Janicki–pełnił funkcję koordynatora Zespołu, posterunku szkolnego oraz funkcjonariusza Ekopatrolu; obecnie ceniony strażnik rejonowy, szanowany przez mieszkańców i współpracowników.

insp. Ryszard Malandy– przez lata strażnik rejonowy na Majkowie, obecnie dyżurny Straży Miejskiej, którego opanowanie i koordynacja działań są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania jednostki.

insp. Zbigniew Małecki– przez wiele lat strażnik rejonowy, obecnie dyżurny odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, dbający o bezpieczeństwo mieszkańców.

insp. Janusz Sztuka– strażnik rejonowy na osiedlu Asnyka, obecnie w Ekopatrolu, gdzie z profesjonalizmem realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami.

insp. Arkadiusz Tyrakowski– przez lata służył w różnych rejonach miasta, obecnie na osiedlu Winiary, budując pozytywny wizerunek Straży Miejskiej.

insp. Janusz Lis– również pełnił funkcję koordynatora i strażnika Ekopatrolu, a dziś profesjonalny i rzetelny strażnik rejonowy, znany z doskonałej znajomości przepisów.

insp. Dariusz Walendowski– obecnie strażnik rejonowy, wykonywał zadania wykroczeniowca i funkcjonariusza Ekopatrolu; obecnie na osiedlu Widok.

Awanse otrzymali:

mł. str. Mikołaj Wasik– na stopień strażnika,

mł. str. Mikołaj Kaczmarek– na stopień strażnika.

Szczególne podziękowania na współpracę otrzymali przedstawiciele instytucji:

Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Powiatowej Stacji sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu

EOŚ sp. z o.o.

Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu