Kalisz. Straż Miejska świętuje 35-lecie istnienia ZDJĘCIA

35-lecie istnienia Straży Miejskiej Kalisza to dobra okazja, by przypomnieć początki formacji oraz przybliżyć to, jak obecnie wygląda praca municypalnych. W trakcie uroczystości wręczone zostały strażnikom medale za długoletnią służbę, a także awanse. Nie zabrakło również podziękowań dla instytucji, które na co dzień współpracują ze Strażą Miejską.
Wyróżnienia dla funkcjonariuszy pełniących służbę od 35 lat otrzymali:
insp. Jacek Bąk– przez wiele lat strażnik rejonowy, obecnie z życzliwością i odpowiedzialnością służy mieszkańcom w Punkcie Obsługi Interesanta w Ratuszu.
insp. Jerzy Garczarek– w trakcie wieloletniej służby pełnił odpowiedzialne funkcje koordynatora, przewodnika psa służbowego i prowadził sprawy o wykroczenia; dziś jako strażnik rejonowy wykorzystuje swoje bogate doświadczenie.
insp. Jacek Janicki–pełnił funkcję koordynatora Zespołu, posterunku szkolnego oraz funkcjonariusza Ekopatrolu; obecnie ceniony strażnik rejonowy, szanowany przez mieszkańców i współpracowników.
insp. Ryszard Malandy– przez lata strażnik rejonowy na Majkowie, obecnie dyżurny Straży Miejskiej, którego opanowanie i koordynacja działań są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania jednostki.
insp. Zbigniew Małecki– przez wiele lat strażnik rejonowy, obecnie dyżurny odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, dbający o bezpieczeństwo mieszkańców.
insp. Janusz Sztuka– strażnik rejonowy na osiedlu Asnyka, obecnie w Ekopatrolu, gdzie z profesjonalizmem realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami.
insp. Arkadiusz Tyrakowski– przez lata służył w różnych rejonach miasta, obecnie na osiedlu Winiary, budując pozytywny wizerunek Straży Miejskiej.
insp. Janusz Lis– również pełnił funkcję koordynatora i strażnika Ekopatrolu, a dziś profesjonalny i rzetelny strażnik rejonowy, znany z doskonałej znajomości przepisów.
insp. Dariusz Walendowski– obecnie strażnik rejonowy, wykonywał zadania wykroczeniowca i funkcjonariusza Ekopatrolu; obecnie na osiedlu Widok.
Awanse otrzymali:
mł. str. Mikołaj Wasik– na stopień strażnika,
mł. str. Mikołaj Kaczmarek– na stopień strażnika.
Szczególne podziękowania na współpracę otrzymali przedstawiciele instytucji:
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Powiatowej Stacji sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu
EOŚ sp. z o.o.
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu