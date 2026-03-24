Kalisz. Przed nami kolejna odsłona festiwalu „W obiektywie. Spotkania istotne”

Rozmowy o artystach i sztuce, wystawy fotografii, a na koniec koncert. To będą trzy dni z kulturą. Mówi Monika Paliga z Wieży Ciśnień w Kalisz, która wydarzenie organizuje.

Spotykania istotne są przede wszystkim ważnym festiwalem, ponieważ łączą różne dziedziny kultury. Będziemy spotykać bardzo wiele znakomitości związanych z fotografią, będziemy rozmawiać o wielu wspaniałych osobach jak Alina Szapocznikow. Myślę, że ten festiwal pokaże wysoki poziom kultury.

PROGRAM WYDARZEŃ

26 marca

17:00 - Prezentacja publikacji nagrodzonych w konkursie FOTOGRAFICZNE PUBLIKACJE ROKU (wstęp wolny) - Akcelerator Kultury, ul. Nowy Świat 2a

18:00 - Wieczór poświęcony Alinie Szapocznikow: projekcja filmu „Ślady” oraz spotkanie z Weroniką Kostyrą i Hilą Marcinkowską (wstęp wolny) - Akcelerator Kultury, ul. Nowy Świat 2a

27 marca

18:00 - Ogłoszenie wyników konkursu „W obiektywie”, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej (wstęp wolny) - OKP Wieża Ciśnień ul. Górnośląska 66a

19:45 - Spotkanie z przewodniczącym jury, prof. Witoldem Krassowskim (wstęp wolny) - Akcelerator Kultury, ul. Nowy Świat 2a

28 marca

Koncert „Tribute to Wodecki” – muzyczny hołd dla twórczości Zbigniewa Wodeckiego (wydarzenie biletowane) - Akcelerator Kultury, ul. Nowy Świat 2a