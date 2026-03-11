Kalisz. Przed nami ​III Przegląd Krótkich Form Scenicznych „studiumA”

​III Przegląd Krótkich Form Scenicznych „studiumA” w Kaliszu już 18 kwietnia. Chętni zgłaszać się mogą do końca marca.

Przegląd skierowany jest do młodzieży oraz młodych twórców w wieku od 15 lat, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności sceniczne - teatralne, taneczne czy związane z piosenką aktorską.

Naszym celem jest zaprezentowanie krótkich form scenicznych – tych zwięzłych, intensywnych wypowiedzi artystycznych, które w kilku minutach potrafią zawrzeć ogrom emocji, myśli i wyobraźni. Istotnym elementem wydarzenia jest zaproponowanie twórczego dialogu oraz wzajemna inspiracja. To moment, w którym młodzi twórcy mogą nie tylko zaprezentować swoją pracę, lecz także zobaczyć, jak tworzą inni – i dzięki temu rozwijać własny język sceniczny. Spotkanie różnych grup, stylów i wrażliwości artystycznych sprawia, że uczestnicy mogą zobaczyć, jak wiele dróg prowadzi do stworzenia wartościowego spektaklu. Przegląd ma również wymiar edukacyjny. Każde spotkanie, każda rozmowa i każda prezentacja to szansa na rozwój, poszerzenie horyzontów oraz zdobycie nowych doświadczeń. Wreszcie – niemniej ważna – jest integracja środowiska młodych artystów. Chcemy, aby ten przegląd był miejscem budowania relacji, przyjaźni i współpracy, które często trwają znacznie dłużej niż samo wydarzenie.

Mówi Bogna Czwordon dyrektorka Policealnego Studium Animatorów w Kaliszu.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia dostępne są TUTAJ

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z sekretariatem Policealnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu pod numerem telefonu 62 766 04 46 lub mailowo: [email protected].