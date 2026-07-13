Kurczą się zapasy krwi. RCKiK w Kaliszu apeluje o oddawanie tego cennego leku

Krew jest lekiem, którego nie da się wyprodukować i jest cały czas potrzebna. Dlatego tak ważni są dawcy, którzy podzielą się krwią. Ten życiodajny płyn otrzymują osoby, które zostały ciężko ranne w wypadkach czy pacjenci onkologiczni. Letnie miesiące to trudny czas dla krwiodawstwa. Wakacje, urlopy sprawiają, że w całym kraju spada liczba osób chcących podzielić się tym cennym lekiem. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu najbardziej potrzebne grupy to: 0 RH+, 0 RH-, A RH-, B RH-.

Autor: krwiodawstwo.kalisz.pl/ Materiały prasowe Screenshot/zapasy krwi w RCKiK w Kaliszu.

Krew mogą oddawać osoby między 18 a 65 rokiem życia, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. Przed oddaniem warto zjeść lekkostrawne śniadanie i wypić więcej wody. Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, w oddziale terenowym w Ostrzeszowie, Ostrowie, Koninie i Krotoszynie oraz podczas akcji wyjazdowych.