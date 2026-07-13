Kurczą się zapasy krwi. RCKiK w Kaliszu apeluje o oddawanie tego cennego leku

Marta Rajewska
2026-07-13 9:47

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu apeluje o oddawanie krwi. Bo kurczą się zapasy tego cennego leku. Obecnie najbardziej potrzebne grupy to: 0 rh+, 0 rh-, A rh-, B rh-.

Ramię osoby oddającej krew w placówce medycznej. O apelu RCKiK w Kaliszu przeczytasz na Eska Kalisz.
Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne Oddawanie krwi

Krew jest lekiem, którego nie da się wyprodukować i jest cały czas potrzebna. Dlatego tak ważni są dawcy, którzy podzielą się krwią. Ten życiodajny płyn otrzymują osoby, które zostały ciężko ranne w wypadkach czy pacjenci onkologiczni. Letnie miesiące to trudny czas dla krwiodawstwa. Wakacje, urlopy sprawiają, że w całym kraju spada liczba osób chcących podzielić się tym cennym lekiem. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu najbardziej potrzebne grupy to: 0 RH+, 0 RH-, A RH-, B RH-.

Potrzebna krew. RCKiK w Kaliszu apeluje o oddawanie tego cennego leku.
Autor: krwiodawstwo.kalisz.pl/ Materiały prasowe Screenshot/zapasy krwi w RCKiK w Kaliszu.

Krew mogą oddawać osoby między 18 a 65 rokiem życia, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. Przed oddaniem warto zjeść lekkostrawne śniadanie i wypić więcej wody. Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, w oddziale terenowym w Ostrzeszowie, Ostrowie, Koninie i Krotoszynie oraz podczas akcji wyjazdowych.

Akcja krwiodawstwa
Autor: Polski Czerwony Krzyż Kalisz / Facebook

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