Kalisz. Nowe urządzenia AED pojawiły się w mieście

To sprzęt, który pomaga ratować życie podczas nagłego zatrzymania krążenia. Nowe automatyczne defibrylatory pojawiły się w Kaliszu. Urządzenia znajdują się na terenie każdego osiedla i sołectwa.

Prowadziliśmy całe postępowanie związane też z uzgodnieniami z radami osiedlowymi, gdzie te urządzenia mają być. Sens jest taki, żeby one były faktycznie na każdym osiedlu, ale w takim miejscu, do którego łatwo dotrzeć. Żeby to urządzenie w razie takiej potrzeby mogło realnie uratować życie – mówi Janusz Sibiński, Naczelnik Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Urządzenia wyposażone są w matę grzewczą podtrzymującą napięcie i żywotność urządzenia. Natomiast zewnętrzna kapsuła jest odporna na warunki pogodowe.

Mam nadzieję, że te urządzenia faktycznie będą takim kolejnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo publiczne, zdrowie mieszkańców – dodaje Janusz Sibiński.

Koszt inwestycji to niespełna 195 tysięcy złotych.