Kalisz. Pokazy filmowe, rozmowy z aktorami. Przed nami Spotkania Istotne po raz 5.

To będzie kulturalny październik w Kaliszu. Od 21 do 24 października w Akceleratorze Kultury odbędzie się 5. edycja Spotkań Istotnych. Tegoroczna poświęcona będzie twórczości dwóch reżyserów.

Mamy rok Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego. I na tych dwóch reżyserów będziemy zwracać szczególną uwagę - mówi Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”. Będziemy pokazywać ich filmy i spotykać się z ciekawymi gośćmi – dodaje.

W Kaliszu pojawią się: Daniel Olbrychski, Zbigniew Zamachowski czy Bartosz Bielenia. W środę, 21 października o 18.00 organizatorzy zapraszają na pokaz filmu „Wszystko na sprzedaż” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Po seansie odbędzie się spotkanie z Danielem Olbrychskim.

Gościem tego wieczoru będzie pan Daniel Olbrychski, który przyjął nasze zaproszenie.To jest chyba jedyny w tej chwili aktor, który u Wajdy grał najwięcej. Opowie o przyjaźni z Andrzejem Wajdą i o swoich doświadczeniach zawodowych – mówi Piotr Bigora.

Podczas drugiego dnia festiwalu królować będzie animacja. Najpierw organizatorzy zapraszają najmłodszych widzów na pokaz nagrodzonych filmów z Festiwalu Filmów Animowanych O!PLA. Natomiast o godzinie 18.00 wystartuje pasmo animacji dla dorosłych. Zaraz po nim rozmowa z dyrektorem i twórcą festiwalu O!PLA. Trzeci dzień festiwalu poświęcony będzie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W programie m.in. prezentacja reportaży i dokumentów. Wieczorem prelekcja filmu „Dekalog 10”, a potem rozmowa ze Zbigniewem Zamachowskim.

Ten festiwal będzie ciekawy. Spotkamy się z wieloma artystami. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie – mówi Piotr Bigora.

Niedziela, 24 października to ostatni dzień festiwalu. O godzinie 18.00 odbędzie się seans filmu „Boże Ciało”. Zaraz po nim rozmowa z Bartoszem Bielenią, odtwórcą głównej roli. Na koniec organizatorzy zapraszają na koncert zespołu BMB Jazz.