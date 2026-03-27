Kalisz. Nie żyje 55-latka. To było zabójstwo?

2026-03-27 7:47

Zabójstwo w Kaliszu? Nie żyje 55-letnia kobieta. Zatrzymano 57-latka, który mógł dokonać zbrodni. Ale to wszystko wyjaśni śledztwo.

nóż, policja - zdjęcie ilustracyjne

Autor: Pixabay.com

Tragedia rozegrała się w czwartkowy wieczór w mieszkaniu w bloku na kaliskim osiedlu Dobrzec.

W związku z ujawnieniem w jednym z mieszkań na terenie Osiedla Dobrzec w Kaliszu zwłok 55-letniej kobiety, wczoraj do późnych godzin nocnych pod nadzorem prokuratora dyżurnego z prokuratury w Kaliszu wykonywane były na miejscu czynności procesowe, w tym z udziałem ubiegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, jak również biegłych z zakresu kryminalistyki. Ze wstępnych ustaleń wynika tutaj iż pomiędzy pokrzywdzoną 55-latką a zatrzymaną w tej sprawie 57-letnim mężczyzną doszło do swego rodzaju nieporozumienia, w trakcie którego kobiecie zadane były uderzenia przy użyciu noża. Te wstępne ustalenia jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji z uwagi na to, że zadana została w tej sprawie sekcja zwłok wobec 57-latka.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zatrzymany 57-latek trafił do szpitala. Czynności z nim prowadzone będą po udzieleniu mu pomocy medycznej w szpitalu.

Natomiast niezależnie od tego trwają przesłuchania świadków i zabezpieczanie śladów. Dopiero jak ten materiał będzie kompletny - śledczy udzielać będą bardziej szczegółowych informacji.

Prokurator zlecił już też sekcję zwłok 55-latki, która wskaże dokładną przyczynę śmieci.

Przeczytaj także:
Prawie 180 przypadków pokąsań przez zwierzęta odnotował w minionym roku Sanepid…
Quiz - czy myślisz tak, jak sztuczna inteligencja? Sprawdź, kto wygra - ty czy Al
Pytanie 1 z 14
Kiedy słyszysz słowo „kot”, najpierw myślisz o: