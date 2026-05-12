Kulisiewicz. Akty w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

Tadeusz Kulisiewicz - Kaliszanin - był jednym z najwybitniejszych artystów-grafików i rysowników XX wieku. Jego dzieła będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. To ponad 160 grafik i rysunków. Większość prac pochodzi ze zbiorów kaliskiego muzeum.

Wypożyczamy też prace z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz z kolekcji prywatnych Jacka Łozowskiego z Wrocławia i Radosława Gąsiora z Kalisza – mówi Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy.

Na wystawie zaprezentowany zostanie również najnowszy zakup drzeworyt z lat 20-tych.

Bardzo wczesna grafika Tadeusza Kulisiewicza, przedstawiająca świętego Sebastiana, również nago – dodaje Sylwia Szydłowska.

