Kalisz. Młodzi pływacy zmierzą się w Arena Swim Cup! Zapisy trwają

Cykl zawodów organizują Fundacja Piotra Woźnickiego Polskie Pływanie oraz KKS Włókniarz 1925 Kalisz. Do rywalizacji mogą przystąpić dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Co najważniejsze, wydarzenie ma charakter otwarty. Oznacza to, że obok reprezentantów klubów sportowych czy szkółek pływackich na słupkach startowych mogą stanąć również dzieci niezrzeszone bez licencji Polskiego Związku Pływackiego.

Zmagania podzielono na dwa bloki wiekowe. Od godziny 9.00 wystartują najmłodsi z roczników 2017 i młodsi, a od 13 zawodnicy z lat 2013-2016. W programie znalazły się wyścigi na dystansach od 25 do 100 metrów we wszystkich stylach oraz widowiskowe sztafety mix, w których dzieci wystartują wspólnie ze swoimi rodzicami, trenerami lub nauczycielami.