Kalisz. Młodzi pływacy zmierzą się w Arena Swim Cup! Zapisy trwają

To będzie jedna z odsłon tegorocznego turnieju Arena SWIM CUP.
Prócz Kalisza, zawody odbywają się także m.in. w Bydgoszczy czy Łodzi.
Pływalnia Delfin areną zmagań młodych sportowców stanie się 17 października.
Cykl zawodów organizują Fundacja Piotra Woźnickiego Polskie Pływanie oraz KKS Włókniarz 1925 Kalisz. Do rywalizacji mogą przystąpić dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Co najważniejsze, wydarzenie ma charakter otwarty. Oznacza to, że obok reprezentantów klubów sportowych czy szkółek pływackich na słupkach startowych mogą stanąć również dzieci niezrzeszone bez licencji Polskiego Związku Pływackiego.
Zmagania podzielono na dwa bloki wiekowe. Od godziny 9.00 wystartują najmłodsi z roczników 2017 i młodsi, a od 13 zawodnicy z lat 2013-2016. W programie znalazły się wyścigi na dystansach od 25 do 100 metrów we wszystkich stylach oraz widowiskowe sztafety mix, w których dzieci wystartują wspólnie ze swoimi rodzicami, trenerami lub nauczycielami.
Mówi Daniel Dudek, rzecznik sekcji pływackiej KKS-u Kalisz.
Zapisy do zawodów przyjmowane są do 13 października do godziny 22.00.
O kwalifikacji zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy pakiet startowy, a dla najlepszych w poszczególnych kategoriach przygotowano medale, dyplomy oraz nagrody w konkursach wiedzy sportowej.
Medialnym partnerem zawodów jest Radio Eska.